У КМДА підрахували, на скільки Києву вистачить вугілля
За дорученням Київського міського голови теплоелектроцентралі (ТЕЦ) переведені на економний режим. Завдяки цьому Києву вистачить вугілля до кінця опалювального сезону.
Про це під час прес-брифінгу заявив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.
"Із наявних у Києві трьох ТЕЦ тільки одна працює на вугіллі, інші дві – на газу, відповідно, від вугілля не залежать. Твердого палива потребує Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує 20% міста, переважно Дарницький і Дніпровський райони столиці", – зазначив Бондаренко.
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Сьогодні запас вугілля на ДарТЕЦ становить 25 тисяч тонн. Такого запасу без переходу на економний режим місту вистачило б на місяць. Із урахуванням введення економного режиму, запасів вугілля вистачить на 50 днів. Цьому сприяє й покращення погодних умов у столиці.
"Наразі ситуація стабільна і про жодні відключення та перебої не йдеться. Будемо сподіватися, що до кінця опалювального сезону ніяких змін не відбудеться. Загрози для міста Києва немає", – наголосив керівник апарату КМДА.