У КМДА підрахували, на скільки Києву вистачить вугілля

Про це під час прес-брифінгу заявив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

"Із наявних у Києві трьох ТЕЦ тільки одна працює на вугіллі, інші дві – на газу, відповідно, від вугілля не залежать. Твердого палива потребує Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує 20% міста, переважно Дарницький і Дніпровський райони столиці", – зазначив Бондаренко.

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Сьогодні запас вугілля на ДарТЕЦ становить 25 тисяч тонн. Такого запасу без переходу на економний режим місту вистачило б на місяць. Із урахуванням введення економного режиму, запасів вугілля вистачить на 50 днів. Цьому сприяє й покращення погодних умов у столиці.

"Наразі ситуація стабільна і про жодні відключення та перебої не йдеться. Будемо сподіватися, що до кінця опалювального сезону ніяких змін не відбудеться. Загрози для міста Києва немає", – наголосив керівник апарату КМДА.