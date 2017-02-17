Кличко на Мюнхенській конференції обговорив з президентом Азербайджану перспективи інвестування в Україну

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми вдячні друзям, які в складний для України час вірять у нашу країну, вкладають гроші в Україну і допомагають їй розвиватися», – зазначив Віталій Кличко.

Він зазначив, що в Україні та в Києві зокрема проживає велика азербайджанська діаспора, яка теж робить значний внесок у розвиток столиці. Також важливими сьогодні є інвестиції азербайджанського бізнесу. Як приклад успішного бізнесу в Україні, який вкладає кошти і в розвиток нашої країни та співпрацює у проектах зі столичною владою, Віталій Кличко навів компанію «Сокар». Мер Києва зауважив, що сьогодні також за допомогою компанії зокрема планується встановлення в Києві головного прапору України. Враховуючи розміри конструкції, для її спорудження планують скористатися досвідом інженерної групи з Баку, де такий прапор вже встановили.

Ільхам Алієв зазначив, що компанія «Сокар» планує надалі розширювати свою діяльність і збільшувати інвестиції та налаштована брати участь у різноманітних проектах. Невдовзі Азербайджан планує для розвитку економічних відносин і стимуляції співпраці бізнесу відкрити в Києві Торговий дім Азербайджану.

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Ільхам Алієв підкреслив, що Україна завжди була надійним партнером для його країни та Азербайджан і надалі підтримуватиме Україну і робитиме все для успішної реалізації потенціалу економічної співпраці між двома країнами.

«Нам дуже цікавий і досвід розвитку інфраструктури в Баку. За останні роки Баку в цьому напрямі досяг значних успіхів. І в цьому контексті ми зацікавлені в інвестиціях і співпраці з азербайджанським бізнесом, який має гарний досвід у розвитку інфраструктури», – зазначив Віталій Кличко.

Ільхам Алієв запросив Віталія Кличка для налагодження подальшої співпраці між двома столицями відвідати Баку.

Сьогодні в Німеччині Віталій Кличко візьме участь у відкритті Мюнхенської конференції із питань безпеки, проведе низку двосторонніх зустрічей із провідними представниками політичних і ділових кіл.

У суботу мер Києва також візьме участь у першому на Мюнхенській конференції українському ланчі, який відбудеться на запрошення Ялтинської Європейської Стратегії.