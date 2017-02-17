У Києві арештували ТРЦ "Караван"

У Києві арештували майно ТРЦ «Караван», який розташований на вул. Луговій, за борги. Відповідне рішення виніс Голосіївський районний суд м. Києва.

"Накласти арешт на нежилий будинок - торгівельно-розважальний комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, а також торговельно-офісну будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, які на праві власності належать Приватному акціонерному товариству "Лекс холдинг", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що слідчий Головного управління Національної поліції Києва звернувся до суду з клопотанням про арешт нерухомого майна ТРЦ "Караван" площею 46,7 тис. кв. м та торгово-офісної будівлі площею 10,5 тис. кв.м.

Зазначається, що "Лекс холдинг" «шляхом обману та зловживання довірою» взяв кредит у «ВТБ Банку», після чого було розпочато процедуру банкрутства «Лекс холдингу» з метою вивести із забезпечення заставне та іпотечне майно, чим було завдано вказаній фінансовій установі шкоди на загальну суму 73,9 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН раніше, 14 листопада 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив в Facebook, що суд наклав арешт на столичний торговельно-розважальний центр "Гулівер".

«В ході розслідування розкрадання банку "Михайлівський" встановлено, що власником банку є ТОВ Екосіпан, 92,5% якого є власністю Поліщука В.С. (власник банку Віктор Поліщук - УНІАН). Сьогодні за поданням столичної прокуратури Шевченківський райсуд Києва прийняв рішення про накладення арешту на майновий комплекс "Гулівер"»,- повідомляв Луценко.