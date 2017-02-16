Металошукачі та блокпости: Київ посилить заходи безпеки до роковин загибелі активістів Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.

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За його словами, на даний час планується перекриття руху на Хрещатику та прилеглих до нього вулицях, буде проводитись вибірковий поверхневий огляд громадян в разі необхідності. Також на в'їздах до Києва буде встановлено 8 пропускних пунктів для перевірки автотранспорту. Загалом до охорони громадського порядку буде задіяно 6 тисяч правоохоронців, в тому числі 3 тисячі бійців Національної гвардії і додаткові сили як резерв з інших регіонів, а також 15 кінологічних груп, вибухотехнічні служби.

Столична поліція закликає громадян бути пильними, уважними, толерантними, не піддаватися на провокації, які можуть зробити певні радикально налаштовані особи, та повідомляти про них правоохоронним органам.

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Разом з тим, за словами радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, у Києві під час масових заходів 18-22 лютого з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні буде підвищено рівень терористичної загрози.

"У період, коли відбуваються масові заходи за участю великої кількості людей, безумовно, зростає рівень терористичної загрози. У тому числі, ми говоримо сьогодні про те, що під час запланованих заходів 18-22 лютого рівень терористичної загрози буде підвищено", - повідомив Шкіряк.

Варто також зазначити, що, за даними поліції, у дні вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні столичну поліцію планують перевести на посилений варіант несення служби. Так, у Києві на службу вийдуть понад 6 тис. правоохоронців.