У КМДА підписали Меморандум про співпрацю в рамках пілотного проекту "Сталість ВІЛ-послуг"

«8 грудня 2016 року Київська міська рада затвердила Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки. Прийнята Програма є важливим стратегічним документом, що визначає регіональну політику в сфері ВІЛ/СНІДу на найближчі 5 років у частині поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики ВІЛ-інфекції, а також забезпечення якісної і доступної медицини людям, які живуть із ВІЛ/СНІД. Програма розроблена відповідно до міжнародних вимог у рамках реалізації глобальної ініціативи Стратегія Фаст Трек у великих містах. Це означає, що до 2021 року 90% людей, які живуть із ВІЛ, будуть знати про свій ВІЛ статус і 90% таких людей отримуватимуть ефективне антиретровірусне лікування. На реалізацію заходів Програми у 2017 році передбачене фінансування з міського бюджету в розмірі понад 41 млн грн. Окрім того, очікується надходження суттєвої допомоги у вигляді технічної допомоги крупних міжнародних донорських організацій. За кошти бюджету м. Києва передбачається суттєве збільшення охоплення населення тестуванням на ВІЛ-інфекцію, розвиток людських ресурсів, забезпечення доступу до якісних медичних послуг для людей, які живуть із ВІЛ», – розповів Микола Поворозник.

За його словами, задля досягнення цілей Програми та ефективного використання всіх наявних ресурсів, має бути налагоджена чітка координація діяльності всіх співвиконавців і зацікавлених організацій, насамперед, громадських об’єднань.

«Людські та фінансові ресурси найпотужніших організацій, таких як Благодійна організація «100 відсотків життя. Київський регіон», відіграють сьогодні найважливішу роль у подоланні епідемії. Ефективність і стабільність їхньої роботи підтверджена результатами багаторічної співпраці. Сьогодні ця організація робить черговий крок назустріч громаді міста з ініціативою в рамках реалізації проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії». Підписання Меморандуму про співпрацю є свідченням готовності влади й надалі підтримувати громадський рух на шляху в подоланні епідемії СНІДу», – підсумував заступник голови КМДА.

Нагадаємо, проект вже діє в Оболонському та Подільському районах, заплановано підписати угоду з Солом’янським районом столиці.