Кличко: Меморіал Небесної Сотні має стати символом боротьби народу за свою свободу

Про це Київський міський голова Віталі Кличко заявив під час церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності.

«Я вважаю абсолютно правильним і символічним звести Меморіально-музейний комплекс Героїв Небесної Сотні на місці трагічних подій. Цей Меморіал повинен стати символом боротьби українського народу за свою свободу, за свою гідність. Пам'ять наших героїв буде вшанована і увіковічена. Щоб такі страшні події більше ніколи не повторилися в нашій державі», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що з часів трагічних подій на Майдані минуло три роки, а частина вулиці Інститутської (Алея Героїв Небесної Сотні) й досі місце з особливою атмосферою.

«Це місце болю і безжальних вбивств. Тут досі дух відважних людей, які не роздумуючи загинули за вільний вибір своєї країни, за волю та гідність кожного її громадянина, за справедливість», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що Київрада надала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки під зведення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

«І місто усіляко сприятиме та допомагатиме у втіленні цього надзвичайно важливого проекту», – наголосив Віталій Кличко.