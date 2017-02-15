У Києві рятувальники цієї зими зігріли понад 3 тисячі осіб

19:08, 15 лютого 2017
Київ
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​Із початку зимового періоду до пунктів обігріву столиці звернулося більше 3000 осіб, хто потребує допомоги в морозні дні.

kievcity.gov.ua

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час виїзної інспекції пунктів обігріву Шевченківського та Солом’янського районів столиці.

«У пунктах обігріву відвідувачі можуть не тільки нагрітись, але й отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю та отримати теплий одяг. Сюди повсякчас звертаються люди не тільки без визначеного місця проживання, а й ті, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Тут їм нададуть першу допомогу та порадять куди звернутися для подальшого вирішення своїх проблем», – розповів Микола Поворозник.

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За його словами, у приміщеннях територіальних центрів Деснянського, Святошинського і Шевченківського районів м. Києва відкрито 7 цілодобових пунктів обігріву. У територіальних центрах Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського районів у робочий час функціонують 16 пунктів обігріву. Також організовано роботу пунктів обігріву при Будинку соціального піклування на вулиці Суздальській, 4/6, який також надає послуги з харчування та ночівлі.

«У разі різкого зниження температури навколишнього середовища в Будинку соціального піклування передбачено розгортання додаткових ліжко-місць і переведення закладу в режим цілодобового функціонування. Наразі при Будинку соціального піклування функціонує відділення нічного перебування, яке розраховане на 150 осіб. Окрім того, в усіх районах Києва передбачено розгортання 30 першочергових пунктів обігріву», – нагадав Микола Поворозник.

Також він зазначив, що в зимовий період 2016-2017 років у столиці створено міський оперативний штаб допомоги бездомним особам, розроблено графік роботи соціального патруля, який проводить чергування в семи районах міста, в місцях найбільшого скупчення бездомних осіб. Патрулюватимуть до 31 березня без вихідних і святкових днів. Патруль складається з 3-ьох мобільних бригад (із двома автомобілями), до складу яких входять соціальні працівники, водії та кухар, які також постачають безхатченкам теплий одяг із банку одягу киян.

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Теги: #Київ#рятувальники#пункти