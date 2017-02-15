У Києві рятувальники цієї зими зігріли понад 3 тисячі осіб

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час виїзної інспекції пунктів обігріву Шевченківського та Солом’янського районів столиці.

«У пунктах обігріву відвідувачі можуть не тільки нагрітись, але й отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю та отримати теплий одяг. Сюди повсякчас звертаються люди не тільки без визначеного місця проживання, а й ті, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Тут їм нададуть першу допомогу та порадять куди звернутися для подальшого вирішення своїх проблем», – розповів Микола Поворозник.

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За його словами, у приміщеннях територіальних центрів Деснянського, Святошинського і Шевченківського районів м. Києва відкрито 7 цілодобових пунктів обігріву. У територіальних центрах Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського районів у робочий час функціонують 16 пунктів обігріву. Також організовано роботу пунктів обігріву при Будинку соціального піклування на вулиці Суздальській, 4/6, який також надає послуги з харчування та ночівлі.

«У разі різкого зниження температури навколишнього середовища в Будинку соціального піклування передбачено розгортання додаткових ліжко-місць і переведення закладу в режим цілодобового функціонування. Наразі при Будинку соціального піклування функціонує відділення нічного перебування, яке розраховане на 150 осіб. Окрім того, в усіх районах Києва передбачено розгортання 30 першочергових пунктів обігріву», – нагадав Микола Поворозник.

Також він зазначив, що в зимовий період 2016-2017 років у столиці створено міський оперативний штаб допомоги бездомним особам, розроблено графік роботи соціального патруля, який проводить чергування в семи районах міста, в місцях найбільшого скупчення бездомних осіб. Патрулюватимуть до 31 березня без вихідних і святкових днів. Патруль складається з 3-ьох мобільних бригад (із двома автомобілями), до складу яких входять соціальні працівники, водії та кухар, які також постачають безхатченкам теплий одяг із банку одягу киян.