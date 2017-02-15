Для платників пайового внеску розробили спеціальне програмне забезпечення

За його словами, ПЗ в тому числі має «публічну» частину на сайті Департаменту економіки та інвестицій КМДА в розділі «Інформація про пайову участь», яка допомагає забудовникам самостійно розрахувати розмір пайової участі, передає прес-служба КМДА.

Окрім того, інформацію за об’єктами можна подивитися на GIS-карті Києва, де відзначені будівлі, за якими були укладені договори пайової участі та інформація про оплату пайової участі.

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«Розробку програмного забезпечення ми почали, коли новий порядок ще не був затверджений, тому деяка функціональність, передбачена новим порядком, ще не розроблена», – зауважив Геннадій Пліс.

Він підкреслив, що місто заплатило за розробку цього програмного забезпечення 2 мільйони гривень.

«Але це не просто калькулятор для розрахунку розміру пайового внеску, а система обліку. Раніше, на жаль, облік не був налагоджений. Через це й виникли майже 2 мільярди гривень заборгованості. Ось тому й були витрачені кошти міськбюджету на створення системи обліку», – пояснює Геннадій Пліс.

Сьогодні, наголошує він, у програмі працює облік усієї пайової участі, нарахування пайової участі, підготовка договорів, розрахунок регулярних поточних платежів. Також передбачена автоматизована система внутрішнього контролю. І головне, як зазначив перший заступник голови КМДА, в програмі сформована база, де є вся передісторія щодо пайової участі.

«Зараз робота з базою даних ще не завершена. Так, проводиться звірка та уточнення даних із документами, які є в розпорядженні КМДА, тому точні дані є лише за цей рік, решта вивіряється», – зауважив Геннадій Пліс.