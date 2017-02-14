День Святого Валентина в Києві (фоторепортаж)
17:57, 14 лютого 2017Київ
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У Києві в день Святого Валентина пройшла акція "Єднання сердець".
Як відомо, "Київпастранс" влаштував таку акцію для всіх бажаючих. Кілька складів громадського транспорту 14 лютого прикрасили кульками і сердечками для додання святкового настрою.
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У той же час, у столиці Пакистану заборонили святкувати День Святого Валентина.
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