День Святого Валентина в Києві (фоторепортаж)

Як відомо, "Київпастранс" влаштував таку акцію для всіх бажаючих. Кілька складів громадського транспорту 14 лютого прикрасили кульками і сердечками для додання святкового настрою.

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У той же час, у столиці Пакистану заборонили святкувати День Святого Валентина.