День Святого Валентина в Києві (фоторепортаж)

17:57, 14 лютого 2017
Київ
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У Києві в день Святого Валентина пройшла акція "Єднання сердець".

Як відомо, "Київпастранс" влаштував таку акцію для всіх бажаючих. Кілька складів громадського транспорту 14 лютого прикрасили кульками і сердечками для додання святкового настрою.

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У той же час, у столиці Пакистану заборонили святкувати День Святого Валентина.

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Теги: #Київ#свято