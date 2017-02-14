Майже чверть мільйона громадян звернулася до міської влади минулого року – КМДА

Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Тільки до КМДА за минулий рік надійшло 34 779 звернень громадян, із них – 20 741 письмове та 14 038 усних. Загалом до адміністрації звернулося 224 946 громадян, які порушили 51 622 питання.

«Якщо порівнювати ці дані з показниками 2015 року, ми можемо бачити незначне зменшення активності киян щодо подачі звернень. Так, загалом у 2016 році ми отримали в середньому на 20% менше звернень», – розповів Володимир Бондаренко. Він пов’язав це, зокрема, з відсутністю роботи пересувних громадських приймальнь і активним користуванням лініями Контактного центру м. Києва – 1551.

Загалом 50,9% звернень до всіх владних структур столиці в минулому році було пов’язане з комунальним господарством. Аналогічна тенденція зберігалась і в зверненнях безпосередньо до КМДА: як свідчить аналіз, серед основних питань, що порушують громадяни, чільне місце займають питання комунального господарства та благоустрою – 37,6% від загальної кількості. Також найчастіше порушувалися питання соціального захисту – 15,1%. Питання житлового забезпечення складають лише 5,5% від загальної кількості звернень, а питання охорони здоров’я – 4,9%.

«Минулого року столична адміністрація не відмовила в задоволенні жодного звернення», – зазначив Володимир Бондаренко. Керівник апарату також підкреслив, що 2,5% звернень було вирішено позитивно одразу, ще на 92% надані ґрунтовні роз’яснення.

Також минулого року за результатами 56 перевірок роботи зі зверненнями громадян 37 чиновників і службовців були притягнені до дисциплінарної відповідальності, в тому числі 13 із них оголошено догани.

«Ми й надалі будемо проводити роботу із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, особливо найменш захищених категорій, адже піклуватися про добробут киян – наш обов’язок», – заявив Володимир Бондаренко.

Довідково.

Громадяни можуть також звернутися до Київської міської державної адміністрації зі зверненнями в електронній формі, надіславши їх на електрону адресу zvernen@kma.gov.ua.

Детальніше про порядок подачі звернень в рубриці «Звернення громадян» на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.