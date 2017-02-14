Майже чверть мільйона громадян звернулася до міської влади минулого року – КМДА

13:55, 14 лютого 2017
Київ
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За минулий рік до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації і районних в місті Києві державних адміністрацій надійшло 96 121 звернення киян. 

kievcity.gov.ua

Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Тільки до КМДА за минулий рік надійшло 34 779 звернень громадян, із них – 20 741 письмове та 14 038 усних. Загалом до адміністрації звернулося 224 946 громадян, які порушили 51 622 питання.

«Якщо порівнювати ці дані з показниками 2015 року, ми можемо бачити незначне зменшення активності киян щодо подачі звернень. Так, загалом у 2016 році ми отримали в середньому на 20% менше звернень», – розповів Володимир Бондаренко. Він пов’язав це, зокрема, з відсутністю роботи пересувних громадських приймальнь і активним користуванням лініями Контактного центру м. Києва – 1551.

Загалом 50,9% звернень до всіх владних структур столиці в минулому році було пов’язане з комунальним господарством. Аналогічна тенденція зберігалась і в зверненнях безпосередньо до КМДА: як свідчить аналіз, серед основних питань, що порушують громадяни, чільне місце займають питання комунального господарства та благоустрою – 37,6% від загальної кількості. Також найчастіше порушувалися питання соціального захисту – 15,1%. Питання житлового забезпечення складають лише 5,5% від загальної кількості звернень, а питання охорони здоров’я – 4,9%.

«Минулого року столична адміністрація не відмовила в задоволенні жодного звернення», – зазначив Володимир Бондаренко. Керівник апарату також підкреслив, що 2,5% звернень було вирішено позитивно одразу, ще на 92% надані ґрунтовні роз’яснення.

Також минулого року за результатами 56 перевірок роботи зі зверненнями громадян 37 чиновників і службовців були притягнені до дисциплінарної відповідальності, в тому числі 13 із них оголошено догани.

«Ми й надалі будемо проводити роботу із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, особливо найменш захищених категорій, адже піклуватися про добробут киян – наш обов’язок», – заявив Володимир Бондаренко.

Довідково.

Громадяни можуть також звернутися до Київської міської державної адміністрації зі зверненнями в електронній формі, надіславши їх на електрону адресу zvernen@kma.gov.ua.

Детальніше про порядок подачі звернень в рубриці «Звернення громадян» на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

КМДА

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Теги: #Київрада