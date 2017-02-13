Столичні автовокзали повинні працювати не в центрі міста, а на околицях, щоб розвантажити центр Києва - Майзель

Як нагадують у прес-службі КМДА, про необхідність удосконалення муніципальної транспортної політики Київський міський голова Віталій Кличко заявив у грудні 2016 року, коли відкрився новий сучасний автовокзал на Теремках-2: столичні автовокзали повинні працювати не в центрі міста, а на околицях, поряд зі станціями метрополітену, де пасажирам буде зручно пересісти на сучасний і комфортний міський громадський транспорт.

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Утім, наразі неподалік від центру міста функціонують кілька автостанцій, які перебувають на балансі Фонду державного майна України.

«Діяльність цих автостанцій суперечить концепції розвитку транспортної інфраструктури Києва. Сама концепція полягає у тому, щоб всі автовокзали були виведені на околиці міста й розміщені біля кінцевих станцій метро. Це необхідно, щоб максимально розвантажити центр міста й знизити кількість аварійних ситуацій на дорогах», – наголошує Майзель.

Окрім того, діяльність автостанцій ДП «Київпассервісу» (це підприємство підпорядковується Фонду держмайна), за словами Майзеля, не атестована та фактично суперечить принципам розвинутої європейської країни.

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«Є факти порушення в «Київпассервіс» трудового законодавства, коли без причини звільняють співробітників або ж відправляють у відпустку за власний рахунок. Разом із цим практикується фіктивне працевлаштування: сьогодні цей показник вже досяг 20, так би мовити, мертвих душ», – наголошує Майзель.

За його свідченням, ще одне порушення в роботі підприємства стосується пільговиків, які не можуть купити квитки зі знижкою через те, що керівник «Київпассервісу» (один із найбільших автоперевізників) повністю вивів пільгові квитки з продажу. Також через відсутність пандусів та іншого потрібного обладнання Центральним автовокзалом не можуть користуватися особи з обмеженими фізичними можливостями.

«По-перше, всі наведені факти безпосередньо впливають на безпеку пасажирських перевезень, по-друге, мова йде про масштабні корупційні схеми, які будуть ліквідовані після впровадження плану розвитку транспортної системи Києва. Не можна забувати, що в цьому році столиця готується прийняти міжнародний конкурс «Євробачення», і наше завдання – показати себе з найкращої сторони. Замість цього гості міста побачать старі автовокзали, що працюють за корупційними схемами часів попередньої влади», – резюмує керівник Департаменту транспортної інфраструктури.