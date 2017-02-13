У Києві повинні будуватися нові перехоплюючі автовокзали на в'їздах/виїздах із міста - Кличко
У Києві повинні будуватися нові перехоплюючі автовокзали на в'їздах/виїздах з міста, щоб заміський транспорт не ускладнював рух, створюючи додаткові пробки в столиці.
Про це в ефірі каналу "Київ" заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба столичної голови.
Він нагадав, що в столиці нещодавно був відкритий новий, сучасний і комфортний, автовокзал на Теремках, який, на жаль, поки що не працює на повну потужність.
"Ми відкрили сучасний європейський вокзал з належним сервісом. Він перехоплюючий. Такі вокзали повинні бути не в центрі міста, вони повинні бути поряд із станціями метро і в тих місцях, де буде комфортно пересісти на комунальний міський транспорт", - сказав Кличко.
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Водночас, мер нагадав, що в центрі Києва досі працюють старі автовокзали, які не пройшли переатестацію. Мер зауважив, що нині вокзали і станції підпорядковуються Фонду державного майна, який повинен ухвалити рішення про їх закриття.
"На цих вокзалах досі працює велика кількість нелегальних перевізників", - додав Кличко. Мер також зазначив, що міська влада планує створювати хаби біля ключових транспортних артерій міста, однак не в центрі столиці.
Як повідомляв УНІАН, нову сучасну автостанцію "Теремки" у Києві відкрили на початку грудня 2016 року.