Окрім Євробачення, Київ інвестує гроші і в розвиток столичної інфраструктури - Кличко

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає прес-служба КМДА.

«Ми виділили на підготовку до проведення Євробачення 200 мільйонів гривень. Ще більше грошей виділяється на облаштування території, на інфраструктуру, в яку ми вкладаємо великі кошти. Будуть проведені ремонтні роботи на Повітрофлотському проспекті, адже багато гостей буде прилітати до «Жулян». Також буде облаштована територія біля МВЦ, де відбуватиметься конкурс – планується багато робіт із озеленення, благоустрою територій», – зазначив Віталій Кличко.

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Що ж до ситуації з будівництвом житлового комплексу «Сонячна Рів’єра» поблизу МВЦ, мер зазначив, що місто, забудовник та мешканці району мають знайти компромісне рішення, яке буде, у першу чергу, на користь громади.

«За рішеннями судів це будівництво законне, однак, якщо громада проти такого будівництва – ми повинні сідати за стіл переговорів і намагатися знаходити у складній ситуації компромісне рішення, яке йде на користь у першу чергу громаді, – підкреслив Віталій Кличко. – Однозначно перед Євробаченням ми будемо закривати ці будівлі банерами. Тому що, відверто кажучи, це виглядає негарно, і ми не можемо це так залишити», – підсумував Віталій Кличко.

Як відомо, 62-й конкурс пісні Євробачення пройде в Києві завдяки перемозі Джамали на пісенному конкурсі 2016 року, що відбувся у Стокгольмі, Швеція. Півфінали Євробачення 2017 пройдуть 9 травня і 11 травня, а фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2017 року. Україна прийме конкурс вже вдруге.