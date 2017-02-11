"Київпастранс" прикрасить громадський транспорт до дня закоханих

Зокрема, кияни зможуть проїхатись у тематично прикрашеному наземному комунальному транспорті на таких маршрутах: автобусних - №№ 24,51,62,114; тролейбусних - №№ 6,14,15,16,18,38; трамвайних - №№ 3,8,18.

Окрім цього, прикрасять й фунікулер, йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

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"Це ще не всі сюрпризи, які "Київпастранс" приготував для пасажирів громадського транспорту на День Святого Валентина. Ми хочемо відволікти наших пасажирів від буденності та додати трохи романтики у їх життя. Сподіваюсь, що тематично прикрашений транспорт створить усім святковий настрій!", - повідомив генеральний директор КП Дмитро Левченко.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом перших двох тижнів роботи (починаючи з 30 грудня 2016 року) послугами нічних маршрутів КП «Київпастранс» скористались 3731 пасажир. Найбільшою популярністю користується тролейбусний маршрут № 91Н, який пов’язує житловий масив Троєщина з «Центральним» залізничним вокзалом. За 2 тижні роботи ним скористалися 2025 нічних пасажирів або 54,3%.