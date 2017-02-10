Ми продовжимо збільшувати кількість зелених зон у столиці - Кличко

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час презентації проекту Стратегії розвитку «Київзеленбуду» на 2017-2021 роки.

«Я завжди наголошував, що Київ має бути містом парків і скверів, де киянам буде комфортно проводити час із родиною та друзями. За останні роки ми досягли суттєвого успіху в озелененні Києва. Тільки в 2016 році ми відремонтували 64 парки та сквери і висадили 90 тисяч дерев і кущів. За 2 роки ми надали статус скверу 140-ка ділянкам, які були занедбаними чи там намагалися звести незаконну забудову. На 30 га збільшилась площа зелених зон, з’явилося 37 нових скверів, оновлено понад 100 зелених зон міста. І сьогодні в місті нараховується 111 парків і 486 скверів», – зазначив мер.

Віталій Кличко підкреслив, що столиці потрібно зберегти цю динаміку та пристосовувати міський простір до потреб різних груп населення.

«Тому у нових парках, які з’являтимуться в Києві, кожен знайде місце, де йому буде комфортно відпочивати. Це і створення безбар’єрного простору, і забезпечення wi-fi, і сучасні ігрові та спортивні майданчики, бігові доріжки, створення зон для вигулювання домашніх тварин», – зауважив Віталій Кличко.

Мер сказав, що ремонти та інші господарські роботи в зелених зонах потрібно закінчити вже до кінця весни.

«У нас є ще три місяці, щоб навести лад у парках. Адже кияни влітку хочуть відпочивати в парках, а не спостерігати за їхньою реконструкцією», – наголосив він.

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Віталій Кличко зазначив, що зелені зони Києва мають бути інноваційними та використовувати сучасні технології і найкращий світовий досвід – встановлювати сонячні батареї, сучасні ефективні системи поливу. Важлива також і безпека в парках.

«У цьому напрямі ми реалізовуємо систему відеоспостереження у парках і встановлюємо камери», – додав міський голова.

Також «Київзеленбуд» презентував 9 одиниць нової техніки: перший в Україні вантажний електромобіль для прибирання парків, екскаватор-навантажувач, вакуумно-підмітальна машина для збору сміття будь-якого типу та інші види інноваційної техніки, яка слугуватиме для створення та підтримки чистоти й комфорту міста. Віталій Кличко особисто випробував нову техніку в дії та проїхався на підмітальній машині Хрещатиком.