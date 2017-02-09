У КМДА заявили, що вимагатимуть перерахунку за тепло для киян у випадку виявлення порушень міськими інспекторами

Про це під час виступу на сесії Київської міської ради заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми визначили основні проблеми, що вплинули на рівень нарахування за тепло. У першу чергу, ми звертаємо увагу ПАТ «Київенерго» на необхідність надання доступу до зняття показань будинкових лічильників. Це дозволить забезпечити контроль мешканців за обсягами нарахувань. Проблемним питанням є невідповідність площ, коли заявлена опалювана площа менша, ніж реальна. Тобто люди дуже часто платять за добудовані сусідом мансарди або взагалі комерційні приміщення», – пояснив Петро Пантелеєв.

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Також він наголосив на необхідності надання всім споживачам показань квартирних лічильників. Це забезпечить справедливість нарахувань для всіх мешканців багатоповерхівки.

«Ми також запроваджуємо мережу громадських інспекторів. Кожен бажаючий, зокрема, представники депутатського корпусу можуть самостійно або направивши помічників, взяти участь у наших інспекціях і перевірках», – зауважив Петро Пантелеєв.