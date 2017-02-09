Київрада виділила землю під Музей Революції гідності

Як повідомили у прес-службі Київради, за відповідне рішення проголосували 103 депутати.

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Відповідно до рішення, передбачається розробка проекту землеустрою для Музею Революції гідності на Алеї Героїв Небесної сотні, 3 у Печерському районі орієнтовною площею 1,23 га. На відповідній земельній ділянці планується будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

Заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів зазначив, що дуже важливо розробити проект землеустрою, адже зусиллями волонтерів та Інституту національної пам’яті зібрано майже дві тисячі артефактів, які потребують певних умов для збереження, реставрації й експонування. Зараз вони тимчасово зберігаються в непристосованих умовах у Музеї Івана Гончара та Музеї історії України у Другій світовій війні.

Крім того, як зауважив міністр культури Євген Нищук, Музей Революції гідності має стати культурно-просвітницьким майданчиком. “Наше завдання не просто виставити експонати чи створити музей фактажу конкретної події. Це буде меморіальний комплекс, який дасть можливість здійснювати ті чи інші конференції, круглі столи, гарячі обговорення суспільного життя. Це буде університет майдану, філософія свободи і гідності багатьох наших подій, які і ми пережили, і наші діди, здобуваючи свободу для нас”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року президент України Петро Порошенко ініціював створення музею Революції гідності.