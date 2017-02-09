Кличко зобов'язав "Київенерго" надати киянам доступ до зняття показань будинкового лічильника

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке доручення він дав за результатами доповіді у Київраді свого заступника Петра Пантєлєєва щодо вартості опалення в столиці та проблем із «захмарними» платіжками.

Читайте такожКиїврада сьогодні може дозволити виділення ділянки для будівництва Музею Революції Гідності - КМДА

Крім того, Кличко наголосив, що «Київенерго» повинне припинити практику нарахувань за опалення більш ніж за один календарний місяць.

За його словами, міська влада розробили низку енергоефективних програм, які допоможуть зменшити «захмарні» рахунки, які отримують кияни”, - зазначив Київський міський голова.

"Я пропоную кожному депутату долучитися до інформаційної кампанії про впровадження цих енергоефективних заходів, щоб завдяки нашій спільній роботі в кожному столичному будинку знали про можливість участі в цих заходах і програмах. Щоб люди розуміли, на чому і як можна економити”, - наголосив Кличко.