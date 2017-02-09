Київрада сьогодні може дозволити виділення ділянки для будівництва Музею Революції Гідності - КМДА

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

«Я впевнений, що таке рішення підтримають усі депутати Київради. І Музей Революції Гідності буде побудований на Алеї Героїв Небесної Сотні, на вулиці Інститутській, 3», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що меморіально-музейний комплекс має бути зведений на місці трагічних подій. І стати символом боротьби українського народу за свою свободу, за свою гідність.

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«Пам’ять наших героїв буде вшанована і увіковічена», – підкреслив мер Києва.

Також за ініціативою Віталія Кличка депутати Київради хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.