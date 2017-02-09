Київрада сьогодні може дозволити виділення ділянки для будівництва Музею Революції Гідності - КМДА
Сьогодні Київрада має надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.
«Я впевнений, що таке рішення підтримають усі депутати Київради. І Музей Революції Гідності буде побудований на Алеї Героїв Небесної Сотні, на вулиці Інститутській, 3», – зазначив Віталій Кличко.
Він зауважив, що меморіально-музейний комплекс має бути зведений на місці трагічних подій. І стати символом боротьби українського народу за свою свободу, за свою гідність.
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«Пам’ять наших героїв буде вшанована і увіковічена», – підкреслив мер Києва.
Також за ініціативою Віталія Кличка депутати Київради хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.