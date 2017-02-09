Кличко: Сьогодні Київрада повинна ухвалити зміни до бюджету столиці та програми розвитку на 2017-й рік

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

«Сьогодні Київрада повинна ухвалити зміни до бюджету столиці на 2017-й рік. Це – важливі рішення. Оскільки, зокрема, йдеться про кошти на міську цільову програму профілактики та протидії злочинності «Безпечна столиця». А також – про фінансування заходів із організації і проведення конкурсу «Євробачення», – цитує Кличка прес-служба КМДА.

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Мер Києва зауважив, що задля проведення пісенного конкурсу на високому рівні пропонується збільшити поточні видатки загального фонду бюджету столиці за рахунок залишків бюджетних коштів Департаменту культури КМДА на початок року. І надати до Держбюджету України субвенцію з бюджету міста Києва в сумі 165 млн 400 тис. грн.

«У змінах до бюджету пропонуються і збільшення видатків на заклади охорони здоров’я столиці: на медикаменти, спецодяг для медперсоналу швидкої допомоги, програму «Здоров’я киян» (368 млн 800 тис. грн)», – підкреслив Віталій Кличко.

Також, зауважив Київський міський голова, збільшення видатків передбачене й на підвищення окладів педагогічних працівників шкіл естетичного виховання, які фінансуються з бюджету столиці (понад 36 млн гривень).

«Ми маємо внести зміни й до програми соціально-економічного розвитку. Вони вносяться в зв’язку з необхідністю включення субвенції, передбаченої у Держбюджеті на 2017-й рік на проведення робіт із створення та забезпечення функціонування центрів надання адмінпослуг у форматі «Прозорий офіс», – сказав мер Києва.

Видатки Державного бюджету передбачені й на реалізацію проекту з реконструкції і будівництва технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації.

«І додаткові кошти спеціального фонду бюджету столиці можемо та повинні спрямувати на будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро», – наголосив Віталій Кличко. І закликав депутатів Київради відповідально поставитися до цих важливих для розвитку міста та для киян питань.