Кличко пообіцяв збільшити фінансування програми з енергозбереження "70/30" через численні звернення киян

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час інспекції із главами районів будинку на вул. Ентузіастів, у якому були здійснені заходи з енергоефективності за програмою «70/30»: 70% вартості покривається з міського бюджету і 30% – це кошти мешканців будинку.

Про повідомляється на сайті КМДА.

У будинку на вул. Ентузіастів провели реконструкцію теплового пункту, замінили двері в під’їздах і встановили теплолічильник. За словами мешканців, це дозволило досягти комфортної температури зокрема і в торцевих квартирах, мешканці яких завжди скаржилися на холодні кімнати.

Загальна вартість робіт у будинку склала майже 500 тис. грн, із яких 311 тисяч гривень відшкодувало місто, а ще 170 тис. грн зібрали мешканці.

Економічний ефект від усіх заходів із теплозбереження значний. Попередні підрахунки показали, що рівень споживання тепла в будинку, а, відповідно, і сум у платіжках, скоротився майже вдвічі. До встановлення лічильника і теплопункту трикімнатна квартира споживала 2,1 Гкал (2,9 тис. грн за нинішніми цінами). А тепер – 1,1 Гкал (1,5 тис. грн).

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«Якщо в 2015 році будинків, які отримали грант за програмою «70/30», було в столиці близько 20, то у 2016 провели роботи з енергозбереження вже у 62-х. На цей рік ми отримали сотні пропозицій і звернень, щоб реалізувати цю програму. У бюджеті-2017 на неї закладено 40 млн грн, але ми будемо робити корекцію бюджету і намагатимемося збільшити цю суму, щоб усі, хто подав заявки, змогли здійснити в своєму будинку заходи з енергозбереження», – наголосив міський голова.

Віталій Кличко доручив главам районів більш активно інформувати киян про програму «70/30» і співпрацювати у реалізації цих проектів. Окрім того, Віталій Кличко оглянув новий бювет, який збудували в сусідньому дворі. Це нова артезіанська свердловина із сучасною системою доочистки. Віталій Кличко поспілкувався з мешканцями навколишніх будинків, які зазначили, що регулярно набирають воду саме з цієї свердловини та задоволені її якістю.

«Ми ремонтуємо бювети, які вже довгий час експлуатувалися та перебувають у занедбаному стані. У цьому році ми плануємо відкрити ще 10 нових свердловин», – підкреслив Віталій Кличко.