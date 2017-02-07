У Київраді пропонують розірвати три договори оренди земельних ділянок із посольством РФ
Постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування погодила розірвання трьох договорів оренди земельних ділянок у Подільському районі, що були надані Посольству Російської Федерації в Україні.
Як повідомили у прес-службі Київради, йдеться про земельні ділянки: площею 0,197 га (вул. Спаська, 14), площею 0,3634 га (вул.Спаська, 13-15), площею 0,3771 (вул. Боричів тік, 17, 19, 21).
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«Ці земельні ділянки були надані у 1998-му році Російській Федерації у користування терміном на 49 років. За одну гривню орендної плати на рік московити мали право будувати нове посольство, консульство та резиденцію посла, або ж здавати їх в суборенду, заставляти у банках чи навіть продавати. На щастя, за 17 років цим правом вони скористатися не встигли, і тому ми можемо розірвати договори оренди”, - заявив депутат Київради Ігор Мірошниченко, який є суб'єктом подання відповідних рішень.
Як зауважили у прес-службі Київради, відповідно до проектів рішень, юридична причина розірвання оренди — нецільове використання земельних ділянок та невиконання умов договорів.
Проекти рішень депутати ще мають розглянути на пленарному засіданні Київради. «Після того, як земельні ділянки повернуть у комунальну власність, депутати клопотатимуть про облаштування там скверів», - наголошується у повідомленні.