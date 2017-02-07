Кличко про снігопад у Києві: ми відпрацювали на тверду четвірку

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив за результатами координаційної наради щодо прибирання снігу в столиці з керівництвом КМДА, главами районів, комунальних служб, представників поліції і ДСНС.

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Мер подякував за роботу комунальникам і представникам Міноборони і Нацполіції за допомогу в мінімізації наслідків стихії.

«Є багато критики, але можу сказати, що транспортного колапсу не було. Хоча через інтенсивні опади рух на дорогах був значно ускладнений. Очищення від снігу продовжується на ключових транспортних артеріях міста. Найбільше заважають прибиранню автівки, припарковані на узбіччях, які не дають можливості спецтехніці якісно прибирати сніг із проїжджої частини», – зазначив Віталій Кличко.

Також проблеми виникали із заторами на ділянках, які знаходяться на балансі «Київоблавтодору». Так, наприклад, відрізок Великої кільцевої у районі Одеської площі залишився не розчищеним, що і спричинило величезний затор. За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, заборона на в’їзд у Київ великогабаритного транспорту була правильним рішенням. Так, учора після обіду комунальникам вдалося швидше очистити місто та підготувати вулиці до активного руху у вечірні години.

За словами першого заступника директора КК «Київавтодор» Юрія Баранова, минулої доби в місті працювали 250 одиниць техніки та були залучені автомобілі субпідрядників. За добу зі столиці вивезли понад 3700 тонн снігу.

Мер зауважив, що столична влада збирається реалізувати проект із будівництва снігоплавильних станцій, що дозволить економити кошти на вивезенні снігу.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що у Києві працюють 76 інспекторів, які перевіряють стан очищення тротуарів біля закладів. Тільки за минулу добу вони виписали понад 1300 приписів та склали близько 100 адмінпротоколів. Підприємцям, щодо яких за неналежне прибирання складено протокол, загрожує максимальний штраф у 1750 грн.

«Темпів прибирання ми не зменшуємо. Проте акцент зараз потрібно зробити на впорядкуванні зупинок, переходів, тротуарів і дворів. Там ще багато роботи. Загалом, ми відпрацювали на тверду четвірку за п’ятибальною шкалою. Можу сказати, що будемо робити все, аби закупити сучасну техніку, щоб її було достатньо для більш оперативного реагування на виклики зимової негоди», – наголосив Віталій Кличко.