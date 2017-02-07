Кличко: новий статут територіальної громади Києва дозволить активно залучати мешканців до управління господарством міста

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час засідання робочої групи щодо розробки концепції нового Статуту територіальної громади міста Києва.

«Чинний Статут територіальної громади Києва – це набір норм, переписаних із законодавства, і жодної самостійної ролі в процесі життєдіяльності міста не відіграє. А нові виклики та інший рівень громадянської активності вимагають нових підходів до організації життя міської громади, – зазначив Віталій Кличко. – Ми повинні по-новому організувати життя столичної громади, залучати до активної участі в справах міста якомога більше киян. І надати їм можливість реалізувати свій соціальний потенціал у всіх сферах життя міста», – наголосив мер міста.

Він підкреслив, що міська влада працює максимально прозоро, аби запобігати корупції і зловживанням.

«Ми вже багато чого зробили на цьому шляху. Це – і відкритий бюджет, і Бюджет участі, електронні петиції, відкритість роботи посадовців КМДА та постійних комісій Київради», – зауважив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що Статут має, зокрема, надати можливості розвитку міської громади через нові громадські простори, через створення нового інтелектуального середовища.

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«Київ має величезний інтелектуальний потенціал! Але він не працює на користь міста та України. І це сьогодні велика проблема – найкращі науковці, митці, інтелектуали виїжджають за кордон. І ми повинні побудувати нове міське середовище, яке б давало інтелекту можливість реалізуватися тут, в нашій країні. Ми маємо розвинути в Києві систему інноваційних парків, технологічних хабів, мистецьких платформ», – підкреслив Віталій Кличко.

Він додав, що новий Статут Києва має стати одним із інструментів, що допоможе розбудувати такий Київ, який увійде до числа глобальних міст світу.

«І тоді інтелектуальні та фінансові інвестиції потечуть в Україну, в Київ, – наголосив Віталій Кличко. – І я вдячний науковцям, експертам за розробку Концепції нової редакції Статуту. Сподіваюсь, що депутати та громада долучаться до написання остаточного варіанту цього документу. Адже головною нашою вимогою є максимальна відкритість, доступність до обговорення широким загалом. Це – документ киян, а не депутатів або чиновників», – підсумував Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, концепція нової редакції Статуту, публічна презентація якої відбулася в листопаді 2016 року, оприлюднена на сайті КМДА.

Заступник голови КМДА Олексій Резніков прогнозує, що за рік-півтора Київ отримає оновлений Статут територіальної громади міста.