Столична прокуратура затримала на хабарі чиновницю Департаменту земресурсів КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«Викрито на одержанні 40 тис. грн неправомірної вигоди посадовця відділу Департаменту земельних ресурсів КМДА», - йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, «вказані грошові кошти остання одержала у два етапи від директора підприємства за вирішення питання про укладення договору оренди земельної ділянки між підприємством та Київською міською радою».

Відомості про вчинене правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі зловмисниці готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, зазначили в прокуратурі.