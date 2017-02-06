Мер Києва просить водіїв не виїжджати у місто на власному автотранспорті

Про це у відеозверненні, опублікованому в соціальній мережі Фейсбук заявив мер Києва Віталій Кличко.

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«Столиця знову охоплена великим снігопадом. Наступні два дні синоптики теж обіцяють сніг. Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Вся спецтехніка – на вулицях міста. Але, поки не припинилися інтенсивні опади, повністю розчистити вулиці надто складно», - зауважив мер.

Віталій Кличко закликав киян-водіїв, особливо власників малогабаритних автомобілів, не виїжджати у місто без нагальної потреби. «Це перш за все – ваша безпека і безпека інших людей на дорозі. Віддайте перевагу комунальному громадському транспорту. А ті, хто таки виїхав у місто, паркуйте авто тільки в дозволених місцях, не залишайте на узбіччях доріг. Інакше снігоприбиральна техніка не зможе належним чином розчистити вулиці», - наголосив міський голова.

Він додав, що звернувся до поліції з тим, аби евакуйовували всі авто, які заважають прибиранню і безпечному пересуванню іншого транспорту.

Крім того, столична влада звернулася до Національної гвардії і поліції, щоб ті чергували на дорогах та допомагали водіям там, де виникають екстрені ситуації і великі затори.

«Я звертаюся також до пішоходів: будьте обережними і обачними, переходьте дорогу тільки в установлених місцях. А всіх киян закликаю: якщо внаслідок стихії у вас трапилася екстрена ситуація, звертайтеся до служб КМДА – за телефоном 1551, за телефонами поліції, служби з надзвичайних ситуацій. Будьте уважними та розсудливими. Міська влада робить все, аби мінімізувати наслідки стихії», - сказав Кличко.