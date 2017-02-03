Влада Києва до кінця року планує повністю оновити рухомий склад на Борщагівській трамвайній лінії - Кличко

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час презентації отриманих трамваїв PESA та «Електрон», які вже курсують на маршрутах швидкісного трамваю.

«На Борщагівській лінії швидкісного трамваю, де ми зараз знаходимося, вже курсують 10 трамваїв виробництва польської компанії PESA та два – «Електрон» львівського виробництва. Третій зараз проходить технічні випробування. До кінця року ми плануємо запустити на цій лінії тільки нові трамваї. Це – важливий крок, щоб Київ став сучасним містом, і кияни могли зручно пересуватися столицею», – зазначив мер.

Віталій Кличко наголосив, що всі транспортні засоби, які придбала столиця, є надвеликої місткості та відповідають усім європейським стандартам. Вагони виконані як єдиний простір зі стовідсотковою низькою підлогою, обладнані рампою для доступу пасажира в кріслі-колясці, обладнані зовнішніми та внутрішніми відеокамерами та системами обігріву і кондиціювання пасажирського салону та кабіни водія.

Міський голова також проїхав на новому трамваї і поспілкувався з киянами-пасажирами.

У коментарі журналістам Віталій Кличко наголосив, що столична влада веде переговори щодо спільного виробництва новітніх трамваїв у Києві.

«Тоді їх вартість буде дешевшою, – зазначив мер. – Це може бути спільне підприємство з іноземними компаніями. Це дасть можливість нам використовувати сучасні технології і створювати робочі місця та забезпечувати Київ сучасним міським транспортом. Столиця повинна бути комфортним і зручним містом. Ми закуповуємо нові автобуси, тролейбуси й трамваї, плануємо будувати нові станції метро», – підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня столична влада також презентувала 50 нових автобусів, які незабаром вийдуть на маршрути в Києві.