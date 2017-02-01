Минулого року в столичному перинатальному центрі врятували життя рекордній кількості малюків

За його словами, в 2016 році вперше за історію столичної медицини лікарям вдалося виходити 103 малюка з критично низькою вагою, в яких раніше, без належних умов, не було б жодних шансів на життя.

«Підводячи підсумки роботи столичного Перинатального центру, напередодні п’ятої річниці зі дня створення, ми можемо з гордістю констатувати, що завдяки його роботі все більше маленьких киян, які з’являються на світ раніше терміну пологів, мають надію на повноцінне й щасливе майбутнє» – зауважив Микола Поворозник.

За 5 років існування в Перинатальному Центрі м. Києва народилося 33 413 діточок. Із них 885 малюків із критично низькою вагою, яких вдалося врятувати. Самий маленький «пацієнт» центру, який з’явився на світ із вагою 500 грамів, наразі вже вдома, передає прес-служба КМДА.

«Ми всі добре розуміємо, що дякувати за ці показники перш за все ми маємо медикам. Влада сьогодні орієнтована на покращення умов їхньої праці та на збільшення заробітної платні», – розповів Микола Поворозник.

Заступник голови КМДА повідомив, що минулого року Перинатальний центр зміцнив свою матеріально-технічну базу майже на 3,5 млн грн, а за рахунок закупівель, що здійснювалися в системі Prozorro, вдалося зекономити 700 тис. грн. Окрім того, за його інформацією, на придбання обладнання для дитячої реанімації Центру в 2017 році з бюджету м. Києва виділено близько 12 млн грн.