У Києві цього року планується розпочати будівництво метро на Виноградар

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради щодо перспективи будівництва метро на Виноградар, яка відбувалася в тунелі біля станції метро «Сирецька».

«Багато людей мешкають на Виноградарі та мікрорайон продовжує розвиватися й потребує зручного сполучення з іншими районами міста. Метро – один із найбільш зручних і швидких видів громадського транспорту. І столичний метрополітен повинен далі розвиватись, повинні будуватись нові станції. За розрахунками, близько 60 тисяч мешканців Виноградарю користуватимуться метрополітеном», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що наразі здійснюється розробка проекту будівництва і необхідні експертизи, та вже в грудні планується розпочати будівництво метро на Виноградар.

«За попередніми розрахунками, станції «Мостицька» і «Проспект правди» ми можемо відкрити протягом трьох років. Ці дві станції будуть продовженням цього тунелю до Вітряних гір», – сказав Київський міський голова.

Відповідаючи на запитання щодо вартості, мер зазначив, що будівництво двох станцій метрополітену орієнтовно коштуватиме 5 млрд грн.

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Мер Києва також зауважив, що в січні під час Давоського форуму зустрічався з керуючим директором Європейського банку реконструкції і розвитку з питань інфраструктури Томасом Майєром. І той наголосив, що ЄБРР зацікавлений, зокрема, і в проектах із будівництва метро.

«ЄБРР виявляє зацікавленість у тому, аби долучитися до фінансування будівництва метро», – сказав Віталій Кличко.

Говорячи про перспективи будівництва метро на Троєщину, Київський міський голова підкреслив, що це можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту. І над цим проектом столична влада зараз активно працює, залучає інвестиції, щоби запустити міст.