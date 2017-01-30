У Києві знесуть радянський пам'ятник-гармату

Про це заявив директор Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає 44.ua.

"Так, повинен бути демонтований", - сказав він, відповідаючи на питання про долю монумента.

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В'ятрович додав, що гармата представляє історичну цінність й її можуть передати в один з музеїв міста.

Поки невідомо, що буде стояти на монументі. За словами директора УІНП, це буде вирішувати київська громада на громадських слуханнях.

Як відомо, пам'ятник гарматі був встановлений у 1923 році. На постаменті стоїть гарматний ствол у напрямку Київського заводу "Арсенал".

На пам'ятнику написано "Пролетарі всіх країн єднайтеся".