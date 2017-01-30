У Києві знесуть радянський пам'ятник-гармату
У Києві планують демонтувати пам'ятник "Загиблим робітникам заводу Арсенал" на Арсенальній площі.
Про це заявив директор Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає 44.ua.
"Так, повинен бути демонтований", - сказав він, відповідаючи на питання про долю монумента.
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В'ятрович додав, що гармата представляє історичну цінність й її можуть передати в один з музеїв міста.
Поки невідомо, що буде стояти на монументі. За словами директора УІНП, це буде вирішувати київська громада на громадських слуханнях.
Як відомо, пам'ятник гарматі був встановлений у 1923 році. На постаменті стоїть гарматний ствол у напрямку Київського заводу "Арсенал".
На пам'ятнику написано "Пролетарі всіх країн єднайтеся".