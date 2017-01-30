У КМДА повідомили про плани активно ремонтувати дороги навесні задля уникнення заторів під час "Євробачення-2017"

17:23, 30 січня 2017
Київ
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Цієї весни буде максимально швидко проведено велику частину ремонтних робіт на вулично-дорожній мережі Києва, щоб уникнути заторів під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017». 

Всі роботи проведуть за рахунок міського бюджету / kievcity.gov.ua

Про це повідомив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак.

«На окремих ділянках у столиці проведуть капітальний і поточний ремонти дорожнього покриття. У першу чергу відремонтують дороги, які ведуть від аеропортів. Так, заплановано ремонт дороги від аеропорту «Київ» до Повітрофлотського проспекту», – зауважив Ілля Сагайдак.

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Окрім того, заплановано поточні ремонти мостів і доріг, які зв’язані з МВЦ, ремонт дорожнього покриття Русанівської набережної, станції метро «Лівобережна». Ми націлені максимально швидко працювати, щоб відремонтувати якомога більше доріг і зробити це якісно», – зазначив Ілля Сагайдак.

За його словами, всі роботи проведуть за рахунок міського бюджету.​

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