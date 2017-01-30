Кияни не платитимуть більше за електроенергію через проведення "Євробачення-2017" - КМДА
Заступник голови КМДА Олексій Резніков розповів, що, не дивлячись на роз’яснення міської влади, досі лунають некоректні поодинокі заяви про те, що задля забезпечення безперебійного постачання електроенергії до Міжнародного виставкового центру під час «Євробачення-2017» тариф на електроенергію буде підвищено.
«Ця інформація не відповідає дійсності і є некоректною. Правда серед цих заяв лише в тому, що електромережі в мікрорайоні дійсно потребують модернізації: як для того, щоб забезпечити безперебійне постачання електроенергії під час проведення «Євробачення», так і для нормального забезпечення мікрорайону в цілому поза конкурсом. Проте, хочу наголосити – кияни не постраждають і не платитимуть більше. Ці роботи закладені в рамках щорічного ремонтного фонду «Київенерго» і не призведуть до підвищення тарифу, який складається з вартості палива, амортизаційних, виробничих затрат, зарплатні тощо, а також окреме місце займає ремонтний фонд», – пояснив Олексій Резніков.
Заступник голови КМДА розповів, що місто активно готується до проведення пісенного конкурсу.
«Жодної підстави вважати, що ми десь не встигаємо – немає. Ми йдемо за графіком. До речі, сьогодні, 30 січня, місто Київ у моїй особі звітуватиме Європейській мовній спілці про підготовку до проведення конкурсу», – додав Олексій Резніков.
Він також нагадав, що вже завтра, 31 січня, в Колонній залі мерії пройдуть дві важливі події. Перша: урочисте вручення ключів від «Євробачення» мером міста Стокгольм Карін Ваннгорд Київському міському голові Віталію Кличку. Нагадаю, саме місто Стокгольм гостювало «Євробачення-2016». Після цього відбудеться друга важлива подія – жеребкування.
«Думаю, на цій церемонії ми вже побачимо й офіційний бренд та лого «Євробачення-2017». Хочу нагадати, що кожного року вони інші», – резюмував Олексій Резніков.
Нагадаємо, 9 вересня Київ обрано переможцем конкурсу серед міст-претендентів на проведення «Євробачення-2017». 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в Києві навесні 2017 року. Головною ареною пісенного конкурсу обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня 2017 року.