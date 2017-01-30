Кияни не платитимуть більше за електроенергію через проведення "Євробачення-2017" - КМДА

«Ця інформація не відповідає дійсності і є некоректною. Правда серед цих заяв лише в тому, що електромережі в мікрорайоні дійсно потребують модернізації: як для того, щоб забезпечити безперебійне постачання електроенергії під час проведення «Євробачення», так і для нормального забезпечення мікрорайону в цілому поза конкурсом. Проте, хочу наголосити – кияни не постраждають і не платитимуть більше. Ці роботи закладені в рамках щорічного ремонтного фонду «Київенерго» і не призведуть до підвищення тарифу, який складається з вартості палива, амортизаційних, виробничих затрат, зарплатні тощо, а також окреме місце займає ремонтний фонд», – пояснив Олексій Резніков.

Заступник голови КМДА розповів, що місто активно готується до проведення пісенного конкурсу.

«Жодної підстави вважати, що ми десь не встигаємо – немає. Ми йдемо за графіком. До речі, сьогодні, 30 січня, місто Київ у моїй особі звітуватиме Європейській мовній спілці про підготовку до проведення конкурсу», – додав Олексій Резніков.

Він також нагадав, що вже завтра, 31 січня, в Колонній залі мерії пройдуть дві важливі події. Перша: урочисте вручення ключів від «Євробачення» мером міста Стокгольм Карін Ваннгорд Київському міському голові Віталію Кличку. Нагадаю, саме місто Стокгольм гостювало «Євробачення-2016». Після цього відбудеться друга важлива подія – жеребкування.

«Думаю, на цій церемонії ми вже побачимо й офіційний бренд та лого «Євробачення-2017». Хочу нагадати, що кожного року вони інші», – резюмував Олексій Резніков.

Нагадаємо, 9 вересня Київ обрано переможцем конкурсу серед міст-претендентів на проведення «Євробачення-2017». 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в Києві навесні 2017 року. Головною ареною пісенного конкурсу обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня 2017 року.