Введення електронного квитка у Києві: КМДА обіцяє не звільняти кондукторів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель під час прес-брифінгу.

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«Упродовж 2017 року ми плануємо впровадити електронний квиток в Києві. Практично на 50% він вже впроваджений і працює на лінії швидкісного трамваю, міській електричці, у метрополітені, на фунікулері. Протестувавши дану модель, ми можемо сказати, що в нас буде одна з найкращих систем в світі, вона найсучасніша», - зазначив Майзель.

При цьому, коментуючи зміни системи оплати проїзду, чиновник запевнив, що кондуктори перейдуть в ревізійну складову.

«Це не закривається служба, ми їх не звільняємо. Вони починають працювати ревізорами на тих маршрутах, де вони вже професіонали. Вони далі будуть працювати», - сказав він.

За словами керівника департаменту, служба контролерів вже проходить відповідні навчання і готується до змін.

Майзель зауважив, що найближчим часом буде розпочата тендерна процедура для визначення постачальника обладнання (валідаторів, комп’ютерів для водіїв тощо).

«Чи збільшиться ціна квитка після переходу на електронний білет – поки важко говорити», - прокоментував він.

В той же час чиновник повідомив, що вже станом на сьогодні комунальні підприємства громадських перевезень працюють на дотаціях.

«На сьогодні собівартість поїздки в електротранспорті наземному - 5 грн 28 коп., у метро, якщо не помиляюсь, 6 грн з копійками. Тобто, на сьогодні ми вже дотаційно працюємо. Електроенергія піднялася в 3 рази, пільги на електротранспорт з початку року знято, і якщо «Київпастранс» за електроенергію раніше платив близько 200 млн грн, то зараз - до 500 млн грн. Приблизно така ж ситуація на метрополітені», - сказав Майзель, але запевнив, що поки ціни на проїзд в столичному комунальному транспорті переглядати не планується.

За його даними, завдяки тому, що приватні перевізники нещодавно підняли тарифи за проїзд, в міському комунальному транспорті пасажиропотік збільшився на 7%.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому керівник апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренко запевнив, що у столиці тарифи на проїзд у комунальному транспорті залишатимуться незмінними щонайменше до літа.

Довідка УНІАН. 17 січня Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду, зокрема електронний квиток, у міському і приміському пасажирському транспорті. Як очікується, електронна система оплати проїзду має підвищити прибутковість державного транспорту і, як наслідок, привести до скорочення потреби бюджетного фінансування. Крім того, впровадження електронного квитка сприятиме підвищенню прозорості обліку фактично наданих послуг за перевезення пільгових та інших категорій пасажирів, виключення можливості використання фальшивих проїзних документів, зменшення експлуатаційних витрат перевізників на організацію і контроль збору виручки.