Київські контролери штрафують за безквитковий проїзд до 200 пасажирів на день

Столичні контролери виписують на день до 200 штрафів за безквитковий проїзд. Про це повідомляє 112 Україна.

Читайте такожШтрафи для винуватців "п'яних" ДТП можуть підняти до 100 тисяч гривень

Як зазначається, у громадському транспорті Києва почалися перевірки з метою виявлення підроблених пільгових документів у пасажирів.

"Біля станції метро "Петрівка" сьогодні працюють ввічливі контролери та представники поліції, будуть виявляти підроблені документи та проїзні, які надають пільги пасажирам комунального транспорту. Кажуть, що дуже часто підробляють студентські квитки, учнівські, "чорнобильські". Відзначається, що ціни на електроенергію, паливо зараз злетіли, однак комунальний транспорт залишається за тією ціною 3 гривні, тому неймовірно важливі, на їхню думку, оплата проїзду і свідомість самих пасажирів. За день, кажуть, перевозять до 2 мільйонів пасажирів і доводиться складати штрафів до 200 штук", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в київському трамваї підліток погрожував контролерам пістолетом після прохання пред'явити квиток.