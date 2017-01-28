У столиці створять єдину мережеву інфраструктуру для ефективнішого управління містом - КМДА

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час презентації впровадження нової мережевої інфраструктури КМДА.

«Київ – лідер в Україні з успішного впровадження IT-технологій в управління містом. І впровадження єдиної мережевої інфраструктури в рамках проекту Smart City дозволить зробити більш ефективними процеси управління, взаємодію структурних підрозділів КМДА та комунальних підприємств», – зазначив Віталій Кличко.

Мер столиці підкреслив, що наразі підтримку роботи локальних мереж структурних частин КМДА, які територіально розташовані в різних частинах міста, забезпечують незалежні підрозділи.

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«Експлуатація та стратегія розвитку цих мереж не підпорядковується єдиній політиці розвитку IT-інфраструктури КМДА, та у нас відсутня єдина інформаційна система. Така ситуація не відповідає вимогам сучасної системи безпеки та захисту інформації», – зазначив він.

Віталій Кличко наголосив, що запровадження єдиної мережі дозволить не лише покращити комунікацію в системі управління містом та налагодити сучасну систему інформаційної безпеки, а й зекономити значні кошти на її розвиток та обслуговування.

«Відсутність єдиної мережевої інфраструктури призводить до сукупних річних витрат на обслуговування та забезпечення доступу до інтернету та телефонного зв’язку на рівні близько 36 млн грн на рік. Ми зможемо значно зменшити цю суму після запровадження єдиної системи», – сказав мер.

За словами Віталія Кличка, результатом створення єдиної мережі стане вільний і захищений за сучасними стандартами обмін даними між департаментами та комунальними структурами міста. Буде запроваджена єдина система збереження, обміну та управління файлами, єдиний поштовий сервер, сервіс онлайн-конференцій. Також це дозволить створити єдиний захищений канал інтернет-зв’язку, який обслуговуватиме один провайдер.

«Також запровадження системи забезпечить роботу загальноміської системи відеонагляду, електронного паркування, єдиного проїзного квитка, єдиної системи оповіщення в разі надзвичайної ситуації, єдиної системи управління КМДА з оптимізацією бізнес процесів та інших систем», – підкреслив Віталій Кличко.