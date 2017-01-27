Київська влада працює над створенням музею пам'яті жертв Голокосту - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

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«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять тих, хто стали жертвами нацистських злочинів проти людяності, коли людей знищували за національною, етнічною чи раcовою приналежністю. Близько 6 мільйонів євреїв стали жертвами Голокосту, з них приблизно 2,5 мільйона – на території колишнього Радянського Союзу. Одним зі страшних місць, де масово знищували людей, був Бабин Яр у Києві. І наше завдання – зберегти пам’ять про цю трагедію, зробити все, щоби такий злочин проти людства ніколи не повторився!» – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Меморіали Голокосту є в багатьох містах світу – Відні, Берліні, Варшаві, Нью-Йорку, Єрусалимі. Водночас в Бабиному Яру у Києві, на місці, де було вбито майже 100 тисяч людей – досі немає.

«Меморіал повинен бути! Наприкінці вересня ми підписали Декларацію про наміри створити Меморіальний центр жертвам Голокосту «Бабин Яр». До її реалізації долучаться відомі українські та міжнародні благодійники, історики, освітяни, лідери громадянського суспільства і міжнародні партнери. І робота вже розпочалася. Ми зробимо все, щоб у Києві з'явився такий меморіал, який стане символом увічнення пам’яті не тільки про тих, хто загинув, а й тих, хто рятував людей від смерті – Праведників», – зазначив мер Києва.