Ми оновлюємо громадський транспорт у столиці, щоби він став альтернативою приватним перевізникам - Кличко
Столична влада оновлює громадський транспорт у столиці, щоби він став гарною альтернативою приватним перевізникам, які сьогодні підвищують тарифи на проїзд.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи підвищення вартості проїзду у столичних маршрутках, передає прес-служба КМДА.
«Ми не можемо впливати на тариф приватних перевізників. Яким чином ми можемо поліпшити ситуацію? Ми зараз запускаємо нові маршрути, разом зі Світовим банком розробили нову транспортну схему міста», – зазначив Кличко.
Читайте такожДоведеться платити більше: на вихідних у Києві очікується подорожчання маршруток
Мер наголосив, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті залишаються незмінними. А столична влада постійно оновлює рухомий склад автопарків.
«Ми закуповуємо нові автобуси, тролейбуси, трамваї. Щоби сучасний транспорт, у якому ціна на проїзд не підвищується, був гарною альтернативою тим приватним перевізникам, які сьогодні підвищують тарифи», – підкреслив Кличко.