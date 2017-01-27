Ми оновлюємо громадський транспорт у столиці, щоби він став альтернативою приватним перевізникам - Кличко

12:51, 27 січня 2017
Київ
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Столична влада оновлює громадський транспорт у столиці, щоби він став гарною альтернативою приватним перевізникам, які сьогодні підвищують тарифи на проїзд. 

Фото УНІАН

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи підвищення вартості проїзду у столичних маршрутках, передає прес-служба КМДА.

«Ми не можемо впливати на тариф приватних перевізників. Яким чином ми можемо поліпшити ситуацію? Ми зараз запускаємо нові маршрути, разом зі Світовим банком розробили нову транспортну схему міста», – зазначив Кличко.

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Мер наголосив, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті залишаються незмінними. А столична влада постійно оновлює рухомий склад автопарків. 

«Ми закуповуємо нові автобуси, тролейбуси, трамваї. Щоби сучасний транспорт, у якому ціна на проїзд не підвищується, був гарною альтернативою тим приватним перевізникам, які сьогодні підвищують тарифи», – підкреслив Кличко.

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Теги: #Київ#Кличко#маршрутка#автобус#проїзд