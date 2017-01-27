У Києві утворився затор із 16 трамваїв (фото)

12:24, 27 січня 2017
Київ
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Трамваї зупинилися через ДТП.

Трамваї на Дегтярівській / 112 Україна

Вранці у п'ятницю в районі метро "Лук'янівська" на вулиці Дегтярівській сформувався затор із 16 трамваїв. Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на очевидців.

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За даними системи "Яндекс.Пробки", ДТП сталося на вул. Білоруській біля будівлі Київської малої опери, станом на 11 ранку трамваї продовжували стояти.

Трамваї зупинилися на Дегтярівській / 112 Україна

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Теги: #Київ#трамвай#затор