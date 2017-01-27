Ув’язнений київського СІЗО помер від тяжких тілесних ушкоджень, розпочато розслідування

Як повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції України в м. Києві, хлопець помер у лікарні, не опритомнюючи.

Повідомлення про госпіталізацію із травмою голови у міську клініку ув’язненого слідчого ізолятора надійшло до чергової частини Шевченківського управління поліції. Під час спілкування з працівниками слідчо-оперативної групи фельдшер медичної частини пояснив, що непритомного ув’язненого з ознаками насильства виявили на його спальному місці. Тому відразу було прийнято рішення про невідкладну госпіталізацію у лікарню, де хлопець через деякий час помер.

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З метою встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу, яка повинна показати тяжкість тілесних ушкоджень, а також механізм їх утворення.

На місці події правоохоронці нічого не виявили та під час опитування свідків – п’яти осіб, котрі перебували разом із потерпілим, – жодної інформації не отримали.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.