У КМДА розповіли про впровадження сучасних технологій у контакт-центрі

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Кличко прийняв дзвінок від одного із заявників, перевірив як виконуються звернення громадян і зазначив, що впровадження сучасних технологій дозволить більш якісно та оперативно вирішувати проблеми киян, які звертаються за допомогою до контактного центру.

«Київ – один із лідерів успішного впровадження IT-технологій в управлінні містом, що допомагає нам більш ефективно та оперативно вирішувати проблеми столиці, – наголосив Віталій Кличко. – Тільки за минулий рік контактний центр отримав 2,5 млн звернень киян, переважну частину питань ефективно вирішили. І ми продовжуємо вдосконалювати систему, впроваджуючи нові сервіси та технології, аби кияни отримували якісний і сучасний сервіс», – підкреслив мер.

Віталій Кличко також прийняв дзвінок від заявниці з Дніпровського району столиці, яка скаржилася на неякісне прибирання прибудинкової території.

«Усі дзвінки, які потрапляють до контактного центру, записуються. Звернення заявниці буде передане відповідальним службам, які мають оперативно усунути проблеми», – зазначив мер столиці.

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Віталій Кличко також перевірив як працює система контролю за виконанням на звернення громадян і поспілкувався телефоном із заявником, який раніше скаржився на відсутність гарячого водопостачання. Заявник зазначив, що його питання не вирішене, тому після розмови з Віталієм Кличком звернення громадянина потрапить на повторний розгляд, і виконавець повинен розв’язати проблему гарячого водопостачання у найкоротший термін.

«Я беру це питання під особистий контроль, і максимум сьогодні ввечері у вас з’явиться гаряча вода», – сказав Віталій Кличко заявнику.

Столичний голова також наголосив, що відтепер до контактного центру можна зателефонувати за коротким номером не лише зі стаціонарного, а й з мобільного телефона.

«Вже запрацював короткий номер 1551 для здійснення безкоштовних дзвінків із мобільних телефонів трьох найбільших мобільних операторів України, – підкреслив Віталій Кличко. – Ми також запроваджуємо додаткові сервіси «Інформування киян», «Пошук загублених речей», інформаційно-довідковий ресурс «База знань», на якому можна отримати відповіді на найбільш поширені питання щодо роботи комунальних служб, тарифів, сплати комунальних послуг та інші. Ці сервіси допоможуть ще більше підвищити якість роботи контактного центру», – сказав він.

Віталій Кличко розповів, що кияни скаржаться на те, що іноді на відповідь оператора доводиться чекати близько трьох хвилин, а то й довше.

«І ми вже працюємо над тим, аби час очікування зменшився, і реагування на дзвінки було більш оперативним. Ми постійно модернізуємо роботу контактного центру, ґрунтуючись на досвіді успішної роботи найкращих контактних центрів світу», – підсумував Віталій Кличко.

Контактний центр міста Києва 1551 розпочав свою роботу вісім років тому, і, за словами директора центру, щороку кількість звернень від мешканців міста збільшується. Так, за минулий рік центр отримав 2,5 млн звернень. За добу до центру надходить близько 4-ох тисяч звернень, а у пікові дні їхня кількість може збільшуватися вдвічі. Контактний центр Києва працює цілодобово і приймає від мешканців міста скарги та пропозиції із метою поліпшення надання послуг та сервісів у столиці.