Китайці планують побудувати "велику кільцеву" у Києві, магістраль та розв’язку на Шулявці

«Компанія CRBC (CCCC) вразила своїм професіоналізмом і надзвичайним темпом роботи. Минулого тижня в столиці група фахівців із Китаю працювала над проектами, які були запропоновані у меморандумі про співробітництво з China Road and Bridge Corporation. За цей час ми побачили високий професіоналізм фахівців компанії, які демонстрували нові ідеї розвитку транспортної інфраструктури та одразу ж переходили до розрахунків. Я вперше бачу такий ентузіазм і працьовитість», – наголосив Ілля Сагайдак, передає прес-служба КМДА.

Відтак, місту було запропоновано за кошти китайської компанії провести техніко-економічне обґрунтування кожного проекту, в результаті якого одна з найбільших будівельних компаній у світі запропонує ці проекти реалізувати в найкоротші терміни, залучивши вигідне фінансування з Китаю. Велика група інженерів, проектантів і багатьох інших фахівців уже в середині лютого прибуде до Києва, щоб розпочати роботу над проектами та в стислі строки зробити пропозиції місту.

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«Компанія з Китаю вразила ще й тим, що одразу після підписання меморандуму приступила до роботи, і ми вже побачили перші результати. Загалом, вони планують розбудувати столичну транспортну інфраструктуру на 1,5 мільярдів доларів», – зазначив Ілля Сагайдак.