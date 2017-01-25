Столичні комунальники придумали реальний спосіб ремонтувати дороги взимку (відео)
14:31, 25 січня 2017Київ
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Столичні комунальники застосували унікальну систему підігріву бетону, що дозволяє ремонтувати дороги взимку.
Система підігріву бетону аналогічна теплим підлогам в квартирах, тільки в значно більших масштабах.
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Так, система ремонту доріг з підігрівом, дозволяє комунальникам не припиняти роботи навіть при мінусовій температурі, а значить водіям доведеться менше простоювати в пробках.
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