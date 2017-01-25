У Києві на Дніпрі рятувальники зняли 30 рибалок з крижини, що відкололася

Повідомлення про те, що на річці Дніпро в районі острова Великий на відірваній від берега крижині знаходиться близько 30 рибалок, надійшло у середу близько 9 ранку.

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Столичні рятувальники врятували 30 людей, які знаходилися на відірваній крижині на орієнтовній відстані 40-50 метрів від берега. Рятувальна операція завершилась о 10:22, повідомили у прес-службі ДСНС.

На місці події працювало 2 відділення водолазно-рятувальної служби та 2 відділення пожежно-рятувальних підрозділів.

Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги рибалки відмовились.