У Києві комунальники почали рейди по квартирах без лічильників на воду

Про це повідомили у прес-службі "Київводоканалу".

Зазначається, що це проводиться для коректних розрахунків з клієнтами, усунення зловживань з боку несумлінних споживачів та актуалізації абонентської бази.

Цієї суботи, 21 січня, фахівці вже попрацювали за низкою адрес.

"Всього здійснено 1 тис. 195 контрольних зняттів показів. При цьому 160 квартирних приладів обліку одразу опломбували та зафіксували обсяги використаної холодної води", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, ще 103 лічильники внесли у реєстр як такі, що потребують повірки.

А 176 найбільших боржників отримали попередження про наслідки несплати заборгованості, 181 мешканець – підписаний примірник договору.

У "Київводоканалі" наголосили, що такі заходи проводитиме регулярно.

"У разі відмови у допуску до приладів обліку, ненадання інформації працівникам "Київводоканалу" чи ухилення від належної повірки лічильників підприємство буде змушене переводити споживачів на загальні розрахунки", - попередили киян.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Києва хоче розпочати перевірки квартир без лічильників води для з’ясування кількості людей, які проживають у них.