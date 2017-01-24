У Києві комунальники почали рейди по квартирах без лічильників на воду
"Київводоканал" почав перевірки водокористування у квартирах, де не встановлені лічильники.
Про це повідомили у прес-службі "Київводоканалу".
Зазначається, що це проводиться для коректних розрахунків з клієнтами, усунення зловживань з боку несумлінних споживачів та актуалізації абонентської бази.
Цієї суботи, 21 січня, фахівці вже попрацювали за низкою адрес.
"Всього здійснено 1 тис. 195 контрольних зняттів показів. При цьому 160 квартирних приладів обліку одразу опломбували та зафіксували обсяги використаної холодної води", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, ще 103 лічильники внесли у реєстр як такі, що потребують повірки.
А 176 найбільших боржників отримали попередження про наслідки несплати заборгованості, 181 мешканець – підписаний примірник договору.
У "Київводоканалі" наголосили, що такі заходи проводитиме регулярно.
"У разі відмови у допуску до приладів обліку, ненадання інформації працівникам "Київводоканалу" чи ухилення від належної повірки лічильників підприємство буде змушене переводити споживачів на загальні розрахунки", - попередили киян.
Раніше УНІАН повідомляв, що влада Києва хоче розпочати перевірки квартир без лічильників води для з’ясування кількості людей, які проживають у них.