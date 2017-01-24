У Київській області масово відключатимуть електроенергію (графік)
09:33, 24 січня 2017Київ
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Відсьогодні, 24 січня, і до наступного понеділка, 30 січня, щодня на Київщині будуть масово відключати населені пункти від електропостачання.
На жителів Київщини чекають планові відключення електроенергії / REUTERS
У "Київобленерго" планові відключення енергопостачання пояснили ремонтом та технічним обслуговуванням мереж, йдеться в сюжеті ТСН.
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Світло вимикатимуть одразу в кількох районах від восьмої години ранку й до 17:00 чи 18:00.
Повний список відключень можна побачити на сайті "Київобленерго" у розділі "Планові відключення".
Нагадаємо, 18 грудня 2016 року без світла залишились будинки на окремих вулицях Оболоні, Мінського масиву, Виноградаря, Борщагівки, Академмістечка, а також у Гостомелі, Бучі та Ірпені біля столиці.
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