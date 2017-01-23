Найбільш зношені ліфти першими потрапляють до програми з ремонту, заміни та модернізації – КМДА

17:57, 23 січня 2017
Київ
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​Щороку, формуючи адресну програму ремонту, заміни та модернізації ліфтового господарства столиці, міська влада першочергово вносить до переліку ті об’єкти, що найбільш зношені, можуть становити небезпеку для здоров’я мешканців і потребують негайного оновлення.

У КМДа розповіли про порядок ремонту ліфтів / Фото УНІАН

Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, коментуючи випадок на вулиці Генерала Наумова, 23-В, де нещодавно сталася поломка підйомника.

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Він повідомив, що троси ліфту вискочили з гальмівних клинів, але спрацювала система екстреного гальмування. Наразі роботу ліфта відновлено, і цього року планується його модернізація. Така ситуація сталася через те, що зазначений ліфт відпрацював свій експлуатаційний термін.

«На жаль, це проблема для Києва загальноміська. Сьогодні у столиці експлуатується понад 22 тисячі ліфтів, близько 10 тисяч із них відпрацювали свій експлуатаційний термін – більше 25 років. Однак кожен із цих ліфтів перевіряє Держгірпромнагляд і видає відповідні дозволи на експлуатацію. Із 2014 до 2016 року у столиці діє відповідна цільова програма, яка передбачає ремонт, заміну та модернізацію ліфтів. Так, минулого року відремонтовано та модернізовано більше 270 ліфтів», – сказав Володимир Бондаренко.

Він нагадав, що у 2016 році у Програмі економічного та соціального розвитку Києва на модернізацію та заміну ліфтів було передбачено 109,6 мільйона гривень. У 2015 році цей показник складав 69,2 мільйона гривень.

«Цього року адресна програма ремонту ліфтів ще формується. Щороку ми маємо тенденцію до збільшення кількості підйомників, що ремонтуються за кошти бюджету», – наголосив Володимир Бондаренко.

Керівник апарату КМДА підкреслив, що загалом на 2017 рік у Програмі економічного та соціального розвитку на заміну та модернізацію ліфтів закладено 90 мільйонів гривень. Окрім того, діють районні програми з капітального ремонту підйомників.

Нагадаємо, що однією з причин виходу з ладу ліфтів стають крадіжки обладнання, які, на жаль, за минулий рік почастішали. Міська влада просить киян сигналізувати про подібні факти правоохоронним органам.

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Теги: #Київ#ліфти