Савченко анонсувала акцію протесту на Майдані (фото)

Про це депутат повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"У суботу, 21 січня 2017 року, о 15:00, українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест проти російської агресії "Stop Putin’s War in Ukraine 3.0", - йдеться у її повідомленні.

У Києві акція відбудеться на Майдані Незалежності, додала Савченко.

Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч Савченко з ватажками бойовиків Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком у Мінську організовував керівник ГО «Офіцерський корпус» Володимир Рубан.