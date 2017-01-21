Савченко анонсувала акцію протесту на Майдані (фото)
09:09, 21 січня 2017Київ
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Народний депутат Надія Савченко анонсувала заплановану на 21 січня акцію протесту "Stop Putin’s War in Ukraine 3.0" на Майдані Незалежності.
Протест буде проти агресії РФ в Україні / facebook.com/Savchenko.Nadiia
Про це депутат повідомила на своїй сторінці у Facebook.
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"У суботу, 21 січня 2017 року, о 15:00, українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест проти російської агресії "Stop Putin’s War in Ukraine 3.0", - йдеться у її повідомленні.
У Києві акція відбудеться на Майдані Незалежності, додала Савченко.
Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч Савченко з ватажками бойовиків Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком у Мінську організовував керівник ГО «Офіцерський корпус» Володимир Рубан.
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