Факти можливих зловживань при нарахуванні за опалення киянам розслідуватиме міська житлово-комунальна інспекція

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв за результатами опрацювання звернень киян щодо рівня нарахування за тепло отримане в грудні.

«У столиці є дві основні теплопостачальні організації – ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Єврореконструкція». Також є споживачі, які за договором отримують тепло від інших приватних підприємств і організацій. Однак для усіх без винятку киян має діяти справедливий і зрозумілий механізм нарахування», – сказав Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що існують об’єктивні фактори нарахувань, на які повинні зважати споживачі, але жодних махінацій із платіжками бути не повинно.

«У цьому місяці в зоні обслуговування змістилися дати зняття показань будинкових приладів обліку тепла. Якщо раніше зняття відбувалося з 19 до 26 числа, то грудневі зняття відбувалися в останні дні місяця. Через це збільшився і період оплати. Також мешканцям слід враховувати зниження температури повітря, що напряму впливає на обсяг спожитого будинком тепла. Однак, якщо усі ці фактори враховані, але ви сумніваєтеся в коректності рахунку за тепло – ми проведемо відповідне розслідування. Для цього в столиці створена і працює відповідна інспекція, працівники якої виїдуть на місце, перевірять стан роботи системи та вимагатимуть обґрунтування від теплопостачальників», – повідомив представник КМДА.

Петро Пантелеєв закликав киян, які мають факти зловживань при нарахуванні за тепло, звертатися до столичної інспекції за телефоном (044) 235 36 99. Графік прийому дзвінків – робочі дні з 09:00 до 18.00.