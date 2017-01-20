Доведеться платити більше: на вихідних у Києві очікується подорожчання маршруток

15:03, 20 січня 2017
Київ
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У столиці — чергове подорожчання вартості проїзду в маршрутках. З цієї суботи проїзд подорожчає на одну гривню.

У салонах пасажирів попереджають про подорожчання / Фото Сьогодні

У соціальних мережах кияни вже кілька днів активно обговорюють оголошення в салонах автобусів про прийдешнє подорожчання проїзду, передає Сегодня.

"З 21 січня до 6 грн зросте тариф на проїзд у маршрутці №205 (вона курсує від Індустріального шляхопроводу до Дарницької площі). Зараз тут беруть 5 грн за проїзд", — пише киянин Олександр Юрченко.

У коментарях люди також пишуть, що з цього ж дня з 5 до 6 грн подорожчає маршрутка № 599 (вул. Митрополита Шептицького — метро "Харківська"). У маршрутці №566 (Лук'янівська площа — пр. Відрадний), № 569 (Лук'янівська площа — станція Київ-Волинський) та №427 (метро "Палац спорту" — пр. Відрадний) ціну піднімають з 4 до 5 грн.

Обговорюють пасажири й подорожчання з 5 до 6 гривень проїзду у маршрутці №421 (станція метро "Петрівка" — вул. Симиренка). "Це неподобство! Я користуюся цією маршруткою і їжджу кожен день на роботу. Тепер доведеться платити більше, альтернативи немає. Якщо добиратися держтранспортом — швидкісним трамваєм і тролейбусом — все одно доведеться платити 6 гривень", — пише киянка Ольга Слюсаренко.

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Нагадаємо, до цього подорожчав проїзд у маршрутках №№442 та 442-д на 50 коп., і вартість проїзду в них стала по 4 і 4,5 грн. Перевізники запевняють, що іншого виходу у них немає. "Основні причини, які сприяли збільшенню вартості проїзду, — це підвищення мінімальної зарплати, подорожчання пального й вимога міськвлади проводити заміну автопарку, купувати екологічно чистий транспорт, не нижчий від стандарту Євро-4. Це змушує нас брати кредити, які потрібно виплачувати", — прокоментував один зі столичних перевізників. До речі, перед Новим роком проїзд в одній з маршруток збільшили до 8 грн, але, попрацювавши кілька днів, знизили тариф на 1 грн — люди не хотіли їхати.

У комунальній службі перевезень кажуть, що з 21 січня по всіх приватних маршрутках Києва проїзд дорожчає на 1 грн, крім тих, хто вже збільшив тарифи раніше. "Це пов'язано з підняттям мінімальної зарплати. З перевізниками були проведені переговори на рівні керівництва міста. Прийнято рішення, що з суботи подорожчає проїзд у всіх маршрутках на 1 гривню. Тобто, якщо раніше за проїзд брали 4, 5, 6 гривень, тепер він стане 5, 6, 7 гривень", — розповів начальник комунальної служби перевезень КМДА Сергій Савтир.

Утім, у КП "Київпастранс" заявили, що проїзд в їхніх автобусах на 39 маршрутах поки дорожчати не буде, але експерти запевняють, що із старими тарифами вони протримаються не більше двох тижнів.

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Теги: #Київ#проїзд#маршрутки