Для України, яка протистоїть агресії, дуже важлива об’єктивна інформація в світових медіа - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу в Давосі на заході, який традиційно збирає впливове американське видання «Washington Post». На нього запрошують лідерів із усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.

«Для моєї країни, яка сьогодні протистоїть агресії проти своєї державності та незалежності, дуже важливою є об’єктивна інформація у світових медіа, – сказав Кличко. – Сьогодні складний і небезпечний момент. Не можна допустити, щоб тема України стала другорядною. Бо якщо Україна не вистоїть у цій війні, то демократичним цінностям і інституціям у всьому світі теж загрожує небезпека. Ми повинні це розуміти», – наголосив мер Києва.

Також Кличко подякував за підтримку України, за допомогу у втіленні необхідних реформ у нашій державі.

Участь у заході впливового американського видання, зокрема, взяли голова ЄБРР Сума Чакрабарті, голова Світової організації торгівлі Роберту Азеведу, міністр фінансів Канади Біл Монро, голова Мюнхенської конференції з безпеки Посол Вольфганг Ішінгер, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, керівники світових медіа, університетів, міжнародних корпорацій.